صدر مرسوم بنقل بعض رؤساء البعثات الديبلوماسية، ونص المرسوم على:



مادة أولى: ينقل رؤساء البعثات الديبلوماسية التالية أسماؤهم إلى الدول المذكورة قرين اسم كل من:



٭ جاسم ابراهيم الناجم - سفيرا للكويت لدى جمهورية الصين الشعبية.



٭ عبدالعزيز محمد البشر - سفيرا للكويت لدى جمهورية الأرجنتين.



٭ طلال خالد المطيري - مندوبا دائما للكويت في جامعة الدول العربية - القاهرة.



٭ فاضل حيدر الحسن - سفيرا للكويت لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية.



٭ عادل حسين الجسام - سفيرا للكويت لدى مملكة بوتان.



٭ جابر دعيج خليفة الصباح - قنصلا عاما للكويت لدى الجمهورية الإيطالية في مدينة ميلانو.



مادة ثانية: على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.