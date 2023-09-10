

في إطار جهوده المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، نظم بنك الخليج بالتعاون مع بنك الدم الكويتي حملة لموظفيه للتبرع بالدم، بهدف المساهمة في زيادة المخزون الاستراتيجي لدى بنك الدم، ودعما لجهوده الإنسانية في إنقاذ حياة المرضى، الذين يحتاجون إليه في حالات الطوارئ. وشهدت الحملة إقبالا لافتا من موظفي البنك على التبرع بالدم، تلبية لنداء الواجب الإنساني، ما يعكس وعيهم بأهمية دور البنك والموظفين في دعم المجتمع.



وتوجهت مدير عام إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج بالشكر لجميع موظفي البنك المشاركين في الحملة، مشيدة بحرصهم وتسابقهم على تلبية نداء الواجب الإنساني، من خلال الاستجابة السريعة للتسجيل في الحملة. وتتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.



وفي إطار دعمه لرؤية «كويت جديدة»، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.