القاهرة - مفرح الشمري

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تحت رعاية وبحضور وزيرة الثقافة المصرية د.نيفين الكيلاني، اختتمت أنشطة الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أمس الأول على خشبة مسرح دار الأوبرا بحضور رئيس المهرجان د.سامح مهران وضيوف المهرجان من الفنانين والإعلاميين في الوطن العربي وأوروبا.



انطلق الحفل بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ومن ثم طلب المذيع الداخلي في المسرح من الحضور الوقوف دقيقة حداد لوفاة الفنان التونسي القدير لسعد المجواشي الذي وافته المنية بعد مشاركته في العرض التونسي «مايراوش»، ومنحته اللجنة العليا درع المهرجان تكريما لمشواره الكبير في المسرح وتحديدا في مسرح العرائس.



وبعدها قدم الفنان القدير محمود حميدة عرضا مسرحيا قصيرا يتماشى مع أهداف المهرجان التجريبي، لتدخل بعدها مقدمة الحفل الفنانة نورهان، والتي رحبت بالحضور، طالبة من رئيس المهرجان د.سامح مهران الصعود لإلقاء كلمته، والتي وجه الشكر فيها إلى جميع من شارك في هذه الدورة من ضيوف وأعضاء اللجان والعاملين على جهودهم لإبراز المهرجان.



ومن بعدها تم تكريم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية من قبل وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني، وضمت المخرج القدير عصام السيد، (رئيسا)، وعضوية كل من: أحمد كمال (مصر)، جهاد سعد (سورية)، عز الدين بونيت (المغرب)، جيلز فورمان (إنجلترا)، أسيموي ديبوراه كاوي (أوغندا)، ورالوكا رادوليسكو (رومانيا).



وشكر رئيس لجنة التحكيم المخرج القدير عصام السيد اللجنة العليا على جهودهم في إقامة هذه الدورة، متمنيا استمرارية هذا المهرجان المتخصص ودعمه ليبقى شامخا بين المهرجانات المسرحية التي تقام في دول العالم.



بعد ذلك بدأت مراسم التكريم وتوزيع الجوائز، حيث منحت لجنة التحكيم شهادات تقدير لكل من عرض «أنتيجون» من ليتواينا، وعرض «ملف 12» من العراق، وعرض «الرجل الذي أكله الورق» من مصر.

جوائز مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 30



«أفضل سينوغرافيا»: ذهبت الجائزة إلى عباس قاسم عرض «ملف 12»- العراق.



«أفضل نص مسرحي أو فكرة»: فاز بها مايكل فابريس- الكونغو



«أفضل ممثل»: حصدها خالد رأفت عن دور الأب في عرض «إيكاروس»- مصر.



«أفضل ممثلة»: فازت بها أسماء الشيخ عن عرض «نوستالجيا»- الجزائر.



«أفضل مخرج مسرحي»: حصل عليها المخرج جيا ديمترى عن عرض «عطيل»- جورجيا.



«أفضل عرض مسرحى»: فاز بها عرض «من أجل الجنة إيكاروس»- مصر.