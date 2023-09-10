هادي العنزي



طالب رئيس مجلس إدارة نادي القرين عبدالكريم الشحومي بإيقاف البطولة العربية الـ 24 للأندية لكرة السلة للسيدات (بطولة السوق الحرة - دبي) المقامة حاليا بمدينة مراكش المغربية، والتي تستمر منافساتها حتى 15 الجاري، وذلك تضامنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب ليل الجمعة والسبت.



وذكر الشحومي أن وفد نادي القرين يضع كل إمكاناته رهن إشارة الجهات المختصة بالمغرب، وقال: «تتقدم أسرة نادي القرين للشعب المغربي الشقيق بأصدق مشاعر الحزن والمواساة للمصاب الجلل الذي أصابهم جراء الزلزال الذي أصاب المغرب الشقيق».



وأشار إلى أنه من الصعوبة بمكان أن نتنافس في مسابقة رياضية وأهلنا في المغرب في حزن عميق، مضيفا: «عطفا على الأحداث الحزينة التي شهدها أهلنا في المغرب، نطالب بإعلان إيقاف البطولة، واستكمالها لاحقا في المغرب، ولكن بظروف أفضل»، لافتا إلى أن جميع أعضاء الوفد بسلامة تامة.



ويشارك في بطولة الأندية العربية لكرة السلة للسيدات، التي يشرف عليها الاتحاد العربي للعبة والجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، 6 أندية عربية هي: القرين من الكويت، وأكاديمية فاطمة من الإمارات العربية المتحدة، وكوسيدار من الجزائر، وجيفت ستار من الصومال، والعاصمة من السعودية، والكوكب المراكشي من المغرب. وكانت سيدات القرين قد حققن الفوز الثاني لهن في البطولة أمس الأول الجمعة على حساب نادي العاصمة السعودي بنتيجة 90-76، بينما كان الفوز الأول لهن مساء الخميس الماضي على حساب نادي أكاديمية فاطمة الإماراتي بنتيجة 112-52، فيما خسرن مباراة واحدة حتى الآن، وذلك أمام كوسيدار الجزائري بنتيجة 64-105، مع بقاء مباراتين لهن مع الكوكب المراكشي المغربي وجيفت ستار الصومالي، ومن ثم انتظار المباراة النهائية ثم مباراة الترتيب.