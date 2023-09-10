أشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر بالنجاح الكبير الذي تحقق في البطولة العربية الثالثة للتنس للرواد (فوق 35 سنة) التي اختتمت أخيرا في العاصمة الأردنية (عمان)، مضيفا أن الاتحاد الأردني ونادي التنس الأردني أبدعا في تنظيم نسخة مميزة واستثنائية وسط مشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة.



وأوضح الجابر أن المنافسات جاءت مثيرة وممتعة في جميع الفئات السنية لمسابقات الفردي والزوجي والزوجي المختلط، مضيفا أن المشاركة الكويتية كانت مميزة في هذه البطولة، إذ حقق أحمد دشتي المركز الأول في منافسات الزوجي، علما أن الكويت شاركت بـ 7 لاعبين قدموا مستويات رائعة.



وشكر الجابر وزير الشباب الأردني محمد النابلسي على حضوره ورعايته للحفل الختامي للبطولة، كما شكر الاتحاد الأردني ونادي التنس الأردني على استضافة هذا الحدث وإخراجه بصورة مشرفة وسط مشاركة كبيرة بلغت 207 لاعبين ولاعبات من 13 دولة عربية. وأفاد بأن النسخة الرابعة لفئة الرواد ستقام في مصر خلال شهر مارس من العام المقبل، منوها بأن الاتصالات جارية حاليا مع الاتحاد القطري لتنظيم بطولة النخبة العربية الثالثة للتنس في الدوحة.



وذكر الجابر أن مجلس إدارة الاتحاد العربي اعتمد برنامجا مكثفا في الموسم المقبل لأنشطة المراحل السنية في أعمار تحت 12 و14 و16 و18 سنة، من خلال تنظيم عدة بطولات في تونس ومصر خلال الموسم المقبل.