باتت البرتغال على مشارف التأهل الى نهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا صيف عام 2024، بفوزها على وصيفتها سلوفاكيا 1-0 في عقر دار الأخيرة أمس الأول في براتيسلافا، في حين بات الإسباني المغربي الأصل لامين جمال أصغر لاعب وهداف في تاريخ إسبانيا خلال فوزها الساحق على جورجيا 7-1. ورفعت البرتغال التي حققت فوزها الخامس تواليا منذ انطلاق التصفيات رصيدها الى 15 نقطة لتبتعد بفارق 5 نقاط عن سلوفاكيا، وباتت الأخيرة مطاردة من لوكسمبورغ التي تملك 10 نقاط أيضا بفوزها على ايسلندا 3-1. وخاض رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، مباراته الرقم 201 على الصعيد الدولي (رقم قياسي) لكنه لم يكن مؤثرا طوال الدقائق الـ 90.



وحصل رونالدو (38 عاما) نجم النصر السعودي على بطاقة صفراء، وسيغيب عن مباراة فريقه المقبلة ضد منتخب لوكسمبورغ غدا الاثنين بسبب تراكم البطاقات والذي كان سجل بمواجهته 11 هدفا في 11 مباراة.



وفي مباراة ثانية، دون نجم برشلونة الواعد الجناح المغربي الأصل لامين جمال اسمه في تاريخ المنتخب الإسباني بتسجيله هدفا من سباعية الفوز على نظيره الجورجي في عقر داره 7-1، ضمن منافسات المجموعة الأولى.



ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات، متأخرا بفارق 9 نقاط عن اسكتلندا المتصدرة بالعلامة الكاملة (15 من 5 مباريات) بعد فوزها الكبير على قبرص 3-0 خارج الديار.



وحطم جمال الرقم القياسي السابق لأصغر لاعب يرتدي قميص إسبانيا والذي كان يحمله زميله في برشلونة غافي، حيث كانت بداياته أمام جورجيا عام 2021 في سن الـ 17 عاما و62 يوما، علما انه كان يحمل أيضا الرقم القياسي لأصغر هداف عندما سجل في يونيو 2022 أمام تشيكيا في دوري الأمم الأوروبية في سن الـ 17 عاما و304 أيام.



وانتزعت تركيا تعادلا صعبا 1-1 من ضيفتها أرمينيا، لتبقى في صدارة المجموعة الرابعة، ورفعت تركيا رصيدها الى 10 نقاط مقابل 7 لكل من كرواتيا وأرمينيا. وتقام مساء اليوم عدة مباريات ضمن منافسات الجولة الـ 6 المؤهلة لنهائيات «يورو 2024»، حيث تستضيف كازاخستان منتخب إيرلندا الشمالية، ويحل المنتخب الدنماركي ضيفا على فنلندا، وتستضيف ليتوانيا نظيرها صربيا، ويواجه المنتخب إيرلندا نظيره الهولندي، فيما تستضيف ألبانيا المنتخب الپولندي.