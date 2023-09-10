أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أمس الأول غياب المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو عن ودية منتخب بلاده أمام ألمانيا في مدينة دورتموند الثلاثاء، وذلك جراء تعرضه لإصابة في كاحله الأيسر.



وخرج جيرو (37 عاما) أفضل هداف في تاريخ منتخب «الديوك» (54 هدفا) مصابا بعد احتكاك في الدقيقة 26 خلال الفوز على إيرلندا 2-0 الخميس على ملعب «بارك دي برانس» خلال التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024، وهو يعاني من «التواء طفيف في كاحله الأيسر» حسب ما أفاد الاتحاد المحلي للعبة.



وتابع «فترة التعافي كانت قصيرة جدا بالنسبة له للعب الثلاثاء في دورتموند»، موضحا أنه لن يتم استبدال جيرو بآخر ضمن التشكيلة. وأوضح مهاجم ميلان الإيطالي جيرو بعد اللقاء أمام أيرلندا أنه تلقى «صدمة على عظم الكاحل»، وقال: «لقد قمت بحركة سيئة، حاولت مواصلة المباراة ولكن بشأن تحركاتي كان الأمر صعبا للغاية، لقد تعرضت لضربة في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ولدي القليل من الضعف في هذا المستوى».