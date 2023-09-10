حققت العداءة الأميركية شيريكا جاكسون، بطلة العالم في سباق 200م، رابع أفضل توقيت في التاريخ لهذه المسافة مسجلة 21.48 ثانية في لقاء بروكسل البلجيكي ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى أمس الأول. وتملك جاكسون ثاني (21.41 ث) وثالث (21.45 ث) ورابع أفضل توقيت على مر الأزمنة، لكن الرقم القياسي العالمي للعداءة الأميركية الراحلة فلورنس غريفيث جوينر المثير للجدل ومقداره 21.34 ثانية لايزال صامدا منذ 35 عاما. وتختتم جاكسون (29 عاما) وصيفة بطلة العالم في سباق 100م عامي 2022 و2023 موسمها التنافسي في نهائي الدوري الماسي منتصف سبتمبر مع لقاء يوجين في مدينة أوريغون الأميركية.