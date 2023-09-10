

أحمد مغربي



قالت مصادر لـ «الأنباء» إن الحكومة تتجه لإعداد إطار موحد للانتقال إلى البيئة السحابية لشركة غوغل، إذ اتخذ الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات إجراءات لإعداد دراسة استشارية يضع من خلالها إطارا موحدا للانتقال إلى البيئة السحابية بما يتوافق مع الاتفاقية الإطارية المبرمة بين الكويت وشركة «غوغل كلاود».



وتفصيليا، أعاد الجهاز المركزي للمناقصات العامة بحث طلب «تكنولوجيا المعلومات» بالتعاقد المباشر لمشروع الدراسة الاستشارية، مع شركة أمبلس انترناشونال للاتصالات الموزع المعتمد لتقديم الخدمات المتضمنة في الاتفاقية الإطارية، وانتهى مجلس إدارة «المناقصات» بالموافقة على العقد، وذلك بتكلفة تصل إلى 3.76 ملايين دولار لمدة 6 أشهر.