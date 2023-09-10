أصدرت شركة «آبل» تحديثا أمنيا مهما لأجهزة «آيفون» و«آي باد»، بهدف تصحيح الثغرات الأمنية المكتشفة حديثا في برامج نظام الأجهزة، ولحماية الجهاز من ثغرة «بلاست باس» التي تسمح باختراقه من دون الضغط على أي رابط وتستهدف «آبل والت» والبوم الصور.



ولتثبيت التحديث، افتح الإعدادات على جهاز «آيفون» الخاص بك، ثم حدد «عام» متبوعا بـ«تحديث البرنامج». من المفترض أن تشاهد تحديث برنامج «آي أو إس» رقم الإصدار 16.6.1 هناك، عندها انقر لبدء التثبيت.



إذا لم تشاهد التحديث، فارجع إلى الصفحة العامة، ثم انقر فوق «حول» للتحقق من رقم إصدار «آي أو إس» الخاص بك، إذا كان 16.6.1 فهذا يعني أن التحديث مثبت لديك بالفعل. إذا كان هاتفك لايزال يستخدم الإصدار 16.6 أو إصدارا أقدم، فكرر الخطوات المذكورة أعلاه.



إذا كنت لاتزال لا ترى التحديث، فحاول إعادة تشغيل هاتفك. إذا لم يظهر التحديث، فتحقق مرة أخرى من اتصالك بالإنترنت ثم انتظر قليلا قبل المحاولة مرة أخرى.