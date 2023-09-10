كشفت مجموعة من العلماء، عن أن حجم المخ البشري «تقلص» على مدار آلاف السنوات الماضية، مما يتعارض مع فكرة أن «تطور الأدمغة ونمو حجمها هو السمة المميزة لزيادة ذكاء الجنس البشري وهيمنته على الكوكب».



وذكر تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أمس، أن «تطور الجنس البشري على مدار المليوني سنة الماضية تميز بزيادة حجم المخ بمقدار 4 أضعاف تقريبا، لكن هناك إشارات حاليا على تقلص هذا الحجم مع نهاية العصر الجليدي الأخير، منذ حوالي 10 آلاف عام».



وقال أستاذ علم أصول البشر في كلية دارتموث بالولايات المتحدة، جيرمي دي سيلفا: «فقدنا أنسجة دماغية تعادل حجم ليمونة.. لا نتحدث عن حجم صغير».



واستخدم دي سيلفا، ومعه مجموعة من العلماء، بيانات عينات أحفورية وحديثة لتحديد ما تم فقدانه من المادة الرمادية التي تتكون من الخلايا العصبية، وذلك بحسب بحث نشرته مجلة «Frontiers in Ecology and Evolution» في يونيو الماضي.



وافترض عدد من علماء الأنثروبولوجيا، أن تلك التغيرات «تزامنت مع الممارسات الزراعية قبل نحو 10 آلاف عام، والتحول بعيدا عن الصيد وجمع الثمار».