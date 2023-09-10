عاطف رمضان

قامت وزارة التجارة والصناعة بوقف التعامل مع إحدى الشركات التي تزود أفرع التموين بالدجاج المجمد وذلك تفاعلا مع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مواطن يستعرض دجاج مجمد تالف لإحدى الشركات التجارية التي تزود أفرع التموين .

كما قامت الوزارة بوقف التعامل مع الشركة ومنعها من عرض وبيع الدجاج المجمد التابع لها في كافة أفرع التموين وإيقاف بيع الموجود .

وقام فريق من مفتشي الوزارة بالتنسيق الفوري مع هيئة الغذاء والتغذية الجهة المسؤولة عن فحص الأغذية وسلامتها تمهيداً لتزويد الوزارة بتقرير عن هذه الحالة .

وتوجه فريق من مفتشي الوزارة للتأكد من حالة مركز التموين بجمعية جليب الشيوخ للتحقق من التزام المركز بالشروط والمواصفات المتبعة في الوزارة .

و فور ورود تقرير هيئة الغذاء والتغذية تستكمل الوزارة الإجراءات من جهتها بإحالة الشركة المزودة إلى النيابة .

وتؤكد الوزارة أنها لن تتوانى عن استخدام كافة صلاحياتها القانونية تجاه أي واقعة تضر المستهلكين وفي حدود مسؤولياتها.