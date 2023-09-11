دارين العلي



نجح مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية بالاستغناء عن المضادات الحيوية في أعلاف الدواجن والاستعاضة عنها بإضافة مادة البروبيوتك التي أثبتت جدواها سواء اقتصاديا أو في الحفاظ على صحة الدواجن.



وأكد المشرفون على دراسة «تقييم الإنتاج التجاري لإضافة البروبيوتيك لأعلاف الدواجن في الكويت» ان نتائج الدراسة تمنح القدرة على توفير فرص تجارية جديدة في البلاد في الأمن الغذائي الوطني. وقد أثبتت الدراسة وجود توافق وتفاعل بين السلالات المختارة في تطوير منتج فعال من البروبيوتيك. وأظهرت الاختبارات في الجسم الحي للمنتج الجديد مقارنة بالمنتجات المتوافرة بالسوق تحقيق نجاح عال وأثبتت التجارب فاعليته في الحفاظ على صحة الدواجن، وعدم حدوث نفوق بينهم على الرغم من عدم استخدام المضادات الحيوية. هذا وتم من خلال الدراسة معرفة تقييم العمر الافتراضي للمنتج النهائي ودرجة حرارة التخزين المثلى له. أما أهداف الدراسة فتلخصت في تطوير وسائط فعالة لمنتج البروبيوتيك من حيث التكلفة للاستغناء عن استخدام المضادات الحيوية للدواجن، والتصميم الأمثل للإنتاج التجاري، وتقييم المنتج النهائي على صحة وسلامة الدجاج الحي، ودراسة العمر الافتراضي للمنتج النهائي، وتقييم الجدوى الاقتصادية التقنية لهذا المنتج.