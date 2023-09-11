السلطان اطلع على سير العمل وجاهزية عدد من المدارس الجديدة في الفروانية

عبدالعزيز الفضلي



هنأ وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع إخوانه وأخواته المعلمين والمعلمات ببداية العام الدراسي الجديد، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.



وقال د.المانع خلال لقائه مديري المناطق التعليمية، في الجولة التي قام بها صباح امس على المناطق التعليمية، إنه أصدر توجيهات لهم بضرورة تذليل الصعوبات في المرحلة المقبلة لضمان بداية عام دراسي ملائم لأبنائنا الطلبة.



واستكمالا للاجتماع الذي عقده وزير التربية د. عادل المانع مع قياديي وزارة التربية ومديري المناطق التعليمية لبحث الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2024/2023، فقد تفقد الوزير د.المانع صباح أمس المناطق التعليمية، حيث اجتمع بالمديرين والمسؤولين في هذه المناطق وبحث معهم تفاصيل الأعمال المتعلقة بتجهيز المدارس وتوفير البيئة الملائمة لدوام المعلمين والطلبة.



وشدد الوزير على ضرورة الحرص على استكمال كل التجهيزات ومتطلبات العمل بالمدارس واستغلال الوقت بالطريقة المثلى لضمان انطلاقة جيدة للعام الدراسي الجديد، مؤكدا على مديري المناطق ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي معوقات للعمل وإيجاد الحلول المناسبة لها وفق الإمكانات المتاحة.



وذكر الوزير د.المانع، أنه أوعز إلى كل القطاعات بضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتعاون فيما بينهم لتذليل كل العقبات في سبيل نجاح العام الدراسي الجديد وخلق الأجواء التربوية المناسبة لأبنائنا الطلبة.



في السياق نفسه، تفقد وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان عددا من المدارس الجديدة التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية للوقوف على سير العمل في تلك المدارس والاطلاع على جاهزيتها.