بشرى شعبان



كشف وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز المطيري، في تصريح لـ «الأنباء»، عن ان الوزارة زودت جميع الجمعيات الخيرية و«الهلال الأحمر» بالموافقة على جمع التبرعات لصالح متضرري الزلازل في المملكة المغربية، وذلك داخل مقرات الجمعيات الخيرية وفقا للشروط والضوابط المعتمدة، وباعتماد وسائل الجمع الآلية المعتمدة: «كي.نت»، وأجهزة جمع التبرعات، والاستقطاعات البنكية.



وقال المطيري ان هناك تنسيقا ومتابعة من قبل وزارتي الشؤون والخارجية مع الجمعيات الخيرية، موضحا ان فرق التفتيش والمتابعة ستقوم بمتابعة جمع التبرعات داخل المقرات طوال مدة تنفيذ الحملة، وسيتم تزويد الإدارة المعنية بحصيلة جمع التبرعات اولا بأول. وذكر ان ذلك يأتي بناء على التعميم الذي اصدره وزير الشؤون الاجتماعية ووزير شؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود تنفيذا للتوجيهات السامية للقيادة السياسية وفي إطار الدور الإنساني للكويت.