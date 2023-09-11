دشنت الجمعية الكويتية للإغاثة أمس حملة بصفة عاجلة تحت شعار «فزعة للمغرب» بالاشتراك مع 8 جمعيات خيرية كويتية تستهدف متضرري الزلزال الذي ضرب عددا من المدن المغربية وعلى رأسها مدينة مراكش وضواحيها لتقديم الاحتياجات الأساسية لهم. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للإغاثة د.إبراهيم الصالح، على هامش الاجتماع الذي حضره ممثلو الجمعيات الخيرية، إن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية السامية واستجابة لأوضاع متضرري الزلزال في المغرب.



وأضاف الصالح أن الحملة تأتي كذلك تماشيا مع الدور الإنساني الكبير الذي تؤديه البلاد والرسالة الإنسانية التي أنشئت لأجلها الجمعية الكويتية للإغاثة.