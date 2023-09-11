أكد رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية د.ناصر العجمي التزام الجمعيات والمبرات الأعضاء بالتوجيه السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في توفير المستلزمات الإغاثية المطلوبة لإخواننا في المغرب لمواجهة تداعيات الزلزال في جنوب المملكة.



وقال العجمي لـ «كونا» إن الاتحاد بدأ التحركات منذ تدفق أخبار الزلزال وجمع التعهدات لتوفير الاحتياجات الضرورية من خيام ومواد غذائية وصحية للمتضررين تمهيدا للبدء بإرسالها إلى هناك بعد تحقيق درجات التنسيق مع الجهات الرسمية الكويتية. وأكد تضامن الاتحاد الكامل ومواساته للأشقاء في المغرب جراء الزلزال المدمر الذي ضرب بلادهم والتعهد بتقديم المساعدات العاجلة الضرورية بجميع أشكالها للمتضررين هناك.