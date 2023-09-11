قدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير أسئلة بخصوص إجراءات الأمن والسلامة المتبعة أثناء الهدم والبناء وكذلك روتين عملية النظافة في العاصمة.



وقالت م.منيرة الأمير في سؤالها: بحكم دوري كعضو مجلس بلدي فقد لاحظت بشكل شخصي اختلافا واضحا في اجراءات الأمن والسلامة أثناء هدم المباني من محافظة لأخرى، ورغم وجود لائحة واحدة للأمن والسلامة منظمة لهذا الأمر وأثناء إتمام عملية البناء بشكل عام وبحكم اطلاعي على هذا الملف وأهميته وحفاظا على سلامة الأرواح والمظهر الحضاري للبلاد، فإنني أتوجه بالأسئلة التالية لإيضاح بعض النقاط المهمة:



٭ ما اجراءات البلدية لمتابعة عملية الهدم للمباني والتأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة والشروط والأحكام الملزمة في مثل هذه الحالات؟



٭ هل يمكن من خلال سجلات البلدية تأكيد متابعة إجراءات تطبيق إجراءات الأمن والسلامة أثناء هدم المباني خلال العام الحالي؟



٭ هل إجراءات الأمن والسلامة لعمليات هدم المباني في العاصمة تختلف عن باقي المحافظات؟



٭ ما الإجراءات المتبعة حال وجود مخالفات في إجراءات الأمن والسلامة أثناء عملية الهدم وكيف يتم تأكيد تصحيح الإجراءات بعد ذلك؟ وهل هناك أمثلة حدثت لمثل هذه الحالات وطريقة تعامل بلدية الكويت معها مسجلة في سجلات البلدية؟



٭ ما إجراءات البلدية حال تحول قطعة أرض فضاء خاصة إلى مكب للنفايات؟ وهل تختلف إجراءات البلدية اذا كانت قطعة الأرض هذه في العاصمة عنها في أماكن أخرى؟



٭ هل للعاصمة اجراءات رقابة لعملية النظافة تختلف عن باقي المحافظات؟ وكيف تضمن البلدية نظافة العاصمة باستمرار كونها قلب البلاد وواجهتها؟ وهل يمكن تأكيد هذه الإجراءات عبر سجلات البلدية للمتابعة؟