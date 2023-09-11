أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر أهمية اللقاءات الدورية بين رؤساء غرف التجارة الخليجية التي تسهم بشكل فعال في تعزيز التعاون المشترك.



وقال الصقر، في تصريح لـ «كونا» خلال مشاركته في الاجتماع الـ 62 لمجلس إدارة الغرف الخليجية وأعمال الدورة الـ 134 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية في البحرين، ان لقاء رؤساء غرف التجارة الخليجية مع الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي يهدف للتركيز على التعاون بين القطاع الخاص الخليجي ممثلا بالغرف والقطاع العام الخليجي ممثلا بالأمانة.



وأوضح الصقر، الذي يرأس الوفد الكويتي المشارك في الاجتماعات، أن هذه اللقاءات تتيح المجال أمام تسليط الضوء على كل المواضيع الاقتصادية المشتركة بين الدول الأعضاء في إطار الاتفاقية الخليجية الموحدة والاتحاد الجمركي الخليجي الموحد.



وأضاف انه من اهم المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الحالي لاتحاد الغرف التنسيق المشترك بشأن نتائج اللقاء بين وزراء التجارة ورؤساء الغرف التجارية بدول مجلس التعاون الذي عقد في مسقط مايو الماضي.



وبحث اللقاء سبل التعاون الاقتصادي الخليجي مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية مثل دول آسيا الوسطى والهند وباكستان وتركيا.