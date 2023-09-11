إيمان العوضي: ملتزمون بتطبيق مبادئ الحوكمة بهدف تحقيق المزيد من ممارسات الأعمال المسؤولة

نسعى للوفاء بالتزاماتنا تجاه المجتمعات التي ننشط فيها عبر الاستفادة من استراتيجية الحوكمة البيئية



أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عن نشر تقرير الاستدامة لعام 2022 وهو تقريرها الثاني في هذا المجال، حيث يقدم التقرير تقييما لأداء الشركة في المجالات غير المالية والتي تتعلق بالاستدامة والأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة والتقدم الذي أحرزته الشركة في هذا المجال خلال العام الماضي، وذلك بما يتوافق مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير.



ويسلط التقرير الضوء على استراتيجية شركة المشاريع التي تستهدف ترسيخ أساس لخلق قيمة طويلة الأجل لأنشطتها، ورؤية لتعزيز دور البيئة والمجتمع والحوكمة في الشركة الأم وكذلك عبر شركاتها التشغيلية التابعة وأصحاب المصلحة. تتضمن هذه الاستراتيجية 5 أولويات هي توفير بيئة عمل جاذبة، تحقيق نتائج بيئية إيجابية، المشاركة المجتمعية المسؤولة، الحـــوكمة والأثر الاقتصادي المستدام.



وبهذه المناسبة، قالت نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين للمجموعة إيمان العوضي: «يتمثل أحد المبادئ الأساسية بالنسبة لشركة المشاريع في الالتزام بالمساهمة في ازدهار المجتمع، ويعد تقرير الاستدامة هذا انعكاسا واضحا لالتزامنا بهذا المبدأ».



وتابعت: «من خلال الاستفادة من استراتيجية الحـــوكمة البيئيــــــــة والاجتماعية والمؤسسية، وتنفيذ ممارسات الحوكمة، وإعطاء الأولوية لموظفينا، وتبني المسؤولية البيئية والاجتماعية، وتسخير قوة الرقمنة والتكنولوجيا، فإننا نسعى جاهدين للوفاء بالتزاماتنا الدائمة تجاه المجتمعات التي ننشط فيها».



وأضافت: «ندرك الحاجة لدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بعمليــــــاتنا، وستكون استراتيجيتنا في هذا المجال بمنزلة إطار عمل توجيهي لتقدم مبادرات شركة مشاريع الكويت في هذا المجال، ونبقى ملتزمين بتلبية توقعات المستثمرين وأصحاب المصلحة لدينا والاستفادة من مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للدفع لمزيد من ممارسات الأعمال المسؤولة».