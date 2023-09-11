قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها لن تتزوج مرة أخرى، نافية أن يكون أي رجل قادر على «تعقيدها» من الزواج، ولكنها بررت قرارها بأنها لا تجد حولها ما يشجعها على تكرار التجربة، مشيرة إلى أن أغلب الزيجات حولها «ليست ناجحة» وكل من تعرفهم يحملون لقب «مطلق».



وأوضحت رانيا، خلال تصريحات تلفزيونية: «مستحيل أدخل قفص الزواج مرة تانية، ومتعقدتش من الجواز، ده أنا أعقد بلد، لكن أنا حرة طليقة وعندي صحابي وأهلي وبناتي ومستكفية بيهم، هي الجوازات اللي حوالينا ناجحة أوي يعني؟ ده أنا كل اللي أعرفهم متطلقين، فحاجة ما تشجعش على الجواز لأن مفاهيم الجواز أساسها غلط».



وأبدت يوسف ندمها على الارتباط بزوجها الأول المنتج محمد مختار، وقالت: «ندمت وزعلت إني اتجوزت من محمد مختار، والحمد لله بعد ما اتطلقت منه بقيت «نمبر وان» ومن نجمات الصف الأول، والحسنة الوحيدة اللي طلعت بيها منه هي بناتي».