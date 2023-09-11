عبدالحميد الخطيب



بحضور الفنانة القديرة سعاد عبدالله ونجوم الفيلم وعدد كبير من الجمهور، شهدت العاصمة السعودية «الرياض»، مساء أول من امس العرض الأول لفيلم «تشيللو»، وذلك في صالة «موفي سينما» ببوليفارد الرياض سيتي، قبل طرحه رسميا بدور العرض السينمائي الخميس المقبل.



الفيلم من تأليف: المستشار تركي آل الشيخ، إخراج الأميركي: دارين بوسمان، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم العالميين والعرب، مثل: جيريمي آيرونز الحائز جائزة الأوسكار، توبين بل الذي لعب دور القاتل «جيجسو» في سلسلة أفلام الرعب الشهيرة «Saw»، سعاد عبدالله، إلهام علي، مهند الحمدي، غسان مسعود، سامر إسماعيل، وغيرهم.



«أم طلال» خطفت الأنظار بإطلالة أنيقة، واستجابت لجميع طلبات الحضور الموجودين بالعرض والتقطت الصور التذكارية معهم، وبدا عليها السعادة الغامرة بهذه التجربة الفنية الجديدة والتي تعتبر من أول أفلام الرعب في السعودية.



يذكر أن فيلم «تشيللو» هو رواية للمستشار تركي آل الشيخ، نشرت عام 2021 تحمل نفس الاسم، وتدور القصة في إطار من الرعب والتشويق حول عازف «تشيللو» طموح، يعلم أن تكلفة التشيللو الجديد الخاص به أكثر بكثير مما كان يعتقد في البداية، ويقوم بعزف مقطوعة موسيقية ملعونة تقلب مسار حياته الهادئ رأسا على عقب، وتهدد حياته وحياة أسرته.