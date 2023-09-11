أحمد الفضلي



يستعد الفنان والمنتج محمد عاشور للسفر الى المملكة العربية السعودية، وتحديدا لمنطقة وادي الدواسر التي ستستضيف عاشور وفريق عمل المسرحية الاجتماعية الكوميدية «شقة لندن» التي انتهت عروضها في الكويت مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.



من جانبه، اعرب عاشور عن بالغ سعادته بلقاء جمهوره في المملكة العربية السعودية من خلال مشاركة نجوم المسرحية الكوميدية الاجتماعية «شقة لندن» التي ستعرض في وادي الدواسر على امتداد ثلاثة أيام 14 و15 و16 سبتمبر الجاري، مشيرا الى أن فريق العمل سيصل المملكة يوم 13 من الشهر الجاري والجميع متشوق للقاء الجمهور السعودي وأهل السعودية، خصوصا أن المملكة حاليا تحتضن كل الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية وتسرق الأضواء على مستوى الخليج والوطن العربي وفي طريقها نحو العالمية في كل المجالات.



وعن تجربته في المشاركة بأعمال الفنان طارق العلي وشركة فروغي للإنتاج الفني، ذكر عاشور من خلال حديثه لـ «الأنباء» أن تجربة العمل مع النجم طارق العلي اقل ما يمكن وصفها بالتجربة الرائعة والإضافة المميزة لأي فنان، خصوصا ان شركة فروغي والقائمين عليها يمنحون الفنان الفرصة كاملة على مستوى الأعمال المسرحية والتلفزيونية، ومن خلال تجربتي القصيرة مع «بومحمد» وفروغي أرى ان التميز والابداع سيستمر في الشركة من خلال ما ستقوم بإنتاجه من أعمال في السنوات المقبلة.



وفيما يتعلق بجديدة العمل الفني على مستوى الانتاج أو التمثيل، أفاد عاشور بانه يقوم حاليا بقراءة عدد من النصوص الفنية التي قدمت له مؤخرا من خلال منتجين ومخرجين لاختيار الأنسب من بينها للمشاركة من خلاله في الفترة القادمة، لاسيما في شهر رمضان المقبل.



واوضح انه حتى هذه اللحظة لم يستقر على أي نص، خصوصا ان الأعمال المقدمة متنوعة بين كوميديا ودراما واغلبها نصوص جيدة، مضيفا ان هناك أيضا عددا من النصوص قدمت لشركة محمد عاشور للانتاج الفني والمسرحي، وهي عبارة عن نصوص لأعمال فنية ما بين دراما وتراث وكوميديا، وحاليا تتم قراءتها وفي حالة اعتماد أي نص سيتم انتاجه من قبل الشركة ليكون تحديا جديدا لي وللعاملين في الشركة على مستوى الانتاج الدرامي.