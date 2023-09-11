هادي العنزي



خسر الفريق الأول لكرة السلة بالنادي العربي من نظيره المنامة البحريني 80-96 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة نادي الكويت في كيفان.



وجاء اللقاء الودي للأخضر مع المنامة بطل دوري غرب ووسط آسيا لكرة السلة متكافئا في العديد من فتراته، حيث حرص المدير الفني للفريق ديغان كوميتش على إشراك جميع اللاعبين، والمحترفين كيندال داكس، جيلاي واشنطن، حيث قدم العديد منهم أداء متميزا، وسجل حضورا لافتا، رغم الجودة الفنية العالية التي يمتاز بها الضيف البحريني.



من جانبه، ذكر رئيس جهاز كرة السلة بالعربي عدنان أبل، أن الجهاز الإداري يدرس إمكانية إقامة معسكر تدريبي للفريق في البحرين أو صربيا لمدة أسبوعين قبل انطلاق منافسات الدوري العام بوقت كاف. وقال لـ «الأنباء»: «شهد الفريق العديد من التعاقدات المحلية والخارجية في الفترة الأخيرة، وهذا يبعث برسالة مفادها أن الفريق قادم للمنافسة على المراكز الأولى، كما يستلزم معه إعطاء وقت كاف للجهاز الفني لترتيب أوراقه وتجربة جميع اللاعبين، وصولا لأفضل تشكيلة ممكنة، فضلا عن تحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين الجدد والقدامى»، ولافتا إلى أن الهدف الأول من المعسكر يتمثل في إقامة العديد من المباريات الودية القوية.



وأشاد بالأداء الجيد الذي قدمه لاعبو العربي في المباراة الودية مع المنامة، مضيفا: «لعبنا مع أحد أفضل الفرق في القارة الآسيوية، وقد عادت التجربة بالعديد من الفوائد للاعبين والجهاز الفني على حد سواء، وإن جاءت النتيجة النهائية بخسارة غير مرضية، لكنها البداية، ونسعى للأفضل، وقد افتقدنا جهود حسن بورمية وعبدالرحمن البلوشي وفهد مال الله وعبدالله خريبط وجاسم التميمي للإصابة».



وشدد أبل على رفضه فتح الباب لمشاركة محترف ثالث في فرق الدوري العام، موضحا أن «هناك أندية اعتذرت عن المشاركة بسبب ضعف الدعم المادي، وعليه فإن من شأن زيادة عدد المحترفين أن يرهق ميزانية الأندية، وعلينا أن نعي تماما أن اللاعب الكويتي يستحق الدعم من قبل الأندية، كما أن هناك العديد منهم يتم التعاقد معهم وفق عقود مكلفة، وهم يستحقون أسوة بالمحترفين، لكن بنفس الوقت يشكل تكلفة إضافية على ميزانية الأندية».



وأثنى أبل على الروح العالية لجميع لاعبي «الأخضر» وحرصهم على الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة.