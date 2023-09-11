حقق لاعب المنتخب الوطني للشراع سعود المسعود فضية المركز الثاني في فئة «ألكا 6»، فيما جاء زميله إبراهيم الفريح رابعا في فئة «ألكا 7»، وذلك خلال مشاركة المنتخب في بطولة تونس الدولية للشراع التي نظمتها الجامعة التونسية للأشرعة في سيدي بوسعيدي خلال الفترة من 5 إلى 10 الجاري، وسط مشاركة دولية واسعة.



وقال رئيس وفد المنتخب ومشرف عام لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري الرياضي الكويتي نايف الهده، ان النتائج التي حققها المسعود والفريح تعتبر ممتازة وسط المنافسة القوية والمشاركة الواسعة التي شهدتها البطولة، مشيدا بالجهود الكبيرة لمدرب المنتخب زين العابدين خيرات واللجنة المنظمة، ومؤكدا أهمية المشاركة في البطولة لتعزيز وتنمية وتطوير مهارات اللاعبين، في إطار استعدادات لاعبي المنتخب لبطولة الخليج للشراع التي ستقام في الإمارات ديسمبر المقبل، والبطولة العربية للشراع التي ستنظمها لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري فبراير المقبل، ضمن احتفالات النادي بالعيد الوطني وذكرى يوم التحرير.