افتتح المنتخب الإيطالي عهد مدربه الجديد لوتشانو سباليتي بترسيخ عقدة مقدونيا الشمالية بتعادله معها 1-1 في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024، على غرار إنجلترا التي تعثرت أمام أوكرانيا بالنتيجة نفسها.



وخاضت إيطاليا أول مباراة رسمية لها في عهد مدربها الجديد سباليتي الذي حل في الـ «آتزوري» خلفا لروبرتو مانشيني المنتقل لتدريب المنتخب السعودي.



وأراد سباليتي تسجيل حضوره في سكوبيي، بطرد شبح كارثة مونديال 2022، عندما حرمت مقدونيا الشمالية إيطاليا في باليرمو، من التأهل إلى كأس العالم في قطر.



وقال سباليتي «كانت مباراة جيدة بصفة عامة، كانت لدينا الجودة داخل الملعب لكن للأسف خسرنا بعض الكرات. كان علينا أن نغلق المساحات وأن نكون أفضل في الثنائيات».



وأضاف «سنستعد للمباراة أمام أوكرانيا بشكل جيد، وبعد ما حدث اليوم سنحلل ما حدث ويجب أن نغير بعض الأمور، وهناك بعض اللاعبين يجب تغييرهم وسنلعب من دون خوف».



وبعدما استغل باريلا تشتيتا ضعيفا من الدفاع المقدوني، أطلق تسديدة صاروخية ارتطمت بالعارضة، فكان لها القائد تشيرو إيموبيلي بالمرصاد، وأسكن الكرة الشباك (47).



وفيما بدت الأمور متجهة إلى فوز إيطالي، رفض المقدونيون الخسارة وأدركوا التعادل من ركلة حرة نفذها بنجاح إنيس باردي (81).



وبالتالي، فشلت إيطاليا في تحقيق الفوز واكتفت بنقطة رفعت فيها رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الرابع مع خوضها مباراة أقل من أوكرانيا الثانية، ومباراتين أقل من إنجلترا المتصدرة، فيما بقيت مقدونيا الشمالية خامسة مع 4 نقاط أيضا.



وقبيل ذلك في المجموعة نفسها، فرض المنتخب الأوكراني التعادل على ضيفه الإنجليزي 1-1، في المباراة التي أقيمت في مدينة فروتسلاف الپولندية.



وافتتح المنتخب الأوكراني التسجيل عن طريق لاعب أرسنال ألكساندر زينتشنكو (26).



ولم يهدأ الإنجليز لإعادة المباراة إلى المربع الأول بسيل من الهجمات المتتالية التي أثمرت هدف التعادل عن طريق كايل ووكر (41) محرزا أول أهدافه الدولية.



وبهذا التعادل الأول لإنجلترا بعد أربعة انتصارات، حافظ «الأسود الثلاثة» على صدارة المجموعة الثالثة مع 13 نقطة، فيما بقيت أوكرانيا ثانية مع 7 نقاط ومباراة أقل.



وكان للمباراة وقع إيجابي على ساوثغيت الذي قال «لقد حصلنا على أربع نقاط من مباراتين كبيرتين خارج أرضنا».



وأضاف «نعم، نريد أن نلعب بشكل أفضل مما كنا عليه الليلة، لكنها نقطة مهمة حقا».



وفي المجموعة السادسة، انتزع المنتخب البلجيكي الصدارة بفوزه على مضيفه الأذربيجاني 1-0.



ويدين «الشياطين الحمر» بهذا الفوز الثالث في التصفيات إلى جناح الشباب السعودي الجديد يانيك كاراسكو والذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38.



وهذا الفوز هو الثالث لبلجيكا في مقابل تعادل وحيد مع النمسا ملاحقتها في المركز الثاني بعدد النقاط نفسه (10 نقاط)، غير أن البلجيكيين يتفوقون بفارق الأهداف.



أما أذربيجان، فمنيت بخسارتها الثالثة في مقابل تعادل وحيد، وتقبع في المركز الخامس والأخير مع نقطة يتيمة.



كما حققت السويد فوزا مهما وعريضا على أستونيا بخماسية نظيفة، تناوب على تسجيلها فيكتور غيوغيريس (18)، ديان كولوسيفسكي (24)، ألكسندر أيزاك (39)، روبن كايسون (75)، وفيكتور كلايسون (90+2).



وبهذا الفوز، رفعت السويد رصيدها إلى ست نقاط في المركز الثالث، فيما بقيت إستونيا رابعة مع نقطة وحيدة.



وفي المجموعة التاسعة، خيم التعادل على ثلاث مباريات، إذ تعثرت سويسرا أمام كوسوفو 2-2، وبيلاروسيا أمام أندورا سلبا.



وتقام اليوم 5 مباريات، حيث يلتقي البرتغال مع لوكسمبورغ لتحقيق الانتصار السادس تواليا ضمن منافسات المجموعة العاشرة، فيما يحل المنتخب الكرواتي ضيفا على أرمينيا، ويواجه آيسلندا نظيره البوسنة والهرسك، بينما يستضيف سلوفاكيا نظيره ليشتشتاين، ويواجه لاتفيا منتخب ويلز.