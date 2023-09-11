قلبت الأميركية كوكو غوف المصنفة سادسة عالميا الطاولة على البيلاروسية ارينا سابالينكا الثانية عندما تغلب عليها 2-6 و6-3 و6-2 في المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، وتوجت بأول لقب كبير في مسيرتها الاحترافية.



واحتاجت غوف البالغة من العمر 19 عاما الى ساعتين وست دقائق لتحقيق فوزها الرابع على سابالينكا في ست مواجهات بينهما وأحرزت لقبها الكبير الأول في ثاني نهائي بعدما خسرت رولان غاروس عام 2022.



وتوجت غوف جولتها الأميركية بأفضل لقب ممكن أمام جمهور قياسي بلغ 28142 متفرجا، عقب فوزها بدورتي واشنطن وسينسيناتي، قبل قدومها إلى نيويورك.



وباتت غوف أصغر أميركية تحرز لقب فلاشينغ ميدوز منذ سيرينا وليامس في 1999 والذي كان أول ألقابها الستة في البطولة الأميركية. وسترتقي غوف التي رفعت غلتها من الألقاب إلى ستة بينها أربعة هذا العام (فازت بدورة أوكلاند النيوزيلندية مطلع العام الحالي) الى المركز الثالث في التصنيف العالمي لرابطة اللاعبات المحترفات الذي سيصدر اليوم خلف سابالينكا التي ستنتزع الصدارة من الپولندية إيغا شفيونتيك بطلة فلاشينغ ميدوز العام الماضي. وستصعد غوف أيضا إلى صدارة التصنيف العالمي للزوجي الى جانب شريكتها ومواطنتها جيسيلا بيغولا بعدما بلغتا ربع نهائي فلاشينغ ميدوز. وقالت غوف «هذا اللقب يعني الكثير بالنسبة لي. شعرت وكأنني في حالة صدمة قليلا في هذه اللحظة».



وأضافت «خسارة بطولة فرنسا المفتوحة (العام الماضي) أحبطتني ولكنني قررت مواصلة العمل ونجحت في الفوز بهذا اللقب وهو الأغلى في مسيرتي الاحترافية».