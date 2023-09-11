دوَّنت ألمانيا اسمها في سجل البلدان القليلة الفائزة بلقب كأس العالم لكرة السلة، وذلك بفوزها المستحق على صربيا 83-77 أمس في المباراة النهائية على ملعب «مول أوف ايزيا» في العاصمة الفلبينية مانيلا.



وباتت ألمانيا، التي كانت تخوض النهائي الأول في تاريخها، البلد السابع الذي يحرز اللقب العالمي بعد الولايات المتحدة (خمس مرات) ويوغوسلافيا (5 مرات) والاتحاد السوفييتي (3) والبرازيل (2) وإسبانيا (2) والأرجنتين (1)، فيما فشلت صربيا في إحراز اللقب الأول، في مشاركتها الثانية في النهائي، بعد عام 2014 حين خسرت أمام الأميركيين.



إلى ذلك، أحرز المنتخب الكندي ميداليته الأولى على الإطلاق في تاريخ مشاركاته في كأس العالم لكرة السلة بفوزه على نظيره الأميركي 127-118 بعد التمديد، في مباراة تحديد المركز الثالث في مانيلا أمس.



وهي المرة الاولى التي يخرج فيها المنتخب الأميركي الذي شارك بتشكيلة رديفة خالية من أبرز نجوم NBA خالي الوفاض لنسختين متتاليتين في مونديال كرة السلة، بعدما كان سقط في ربع نهائي مونديال 2019.



أثنى الإسباني جوردي فرنانديز (40 عاما) مدرب كندا، والذي نجح في قيادة فريقه إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس على غرار الولايات المتحدة، على لاعبيه قائلا «لقد بنينا شيئا سيستمر، وقد عمل اللاعبون بجد وبنوا هوية وأظهروا المرونة. علينا أن نستمر في التعامل مع كرة السلة (الدولية)، لكننا أظهرنا قدرتنا على القيام بالكثير من الأشياء».