القاهرة - ناهد إمام



استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر مكتبه امس بالمحافظة، وفد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د.هدى يسي.



وجاء اللقاء بهدف مناقشة الاستعدادات الخاصة بمؤتمر ومعرض الاتحاد في دورته الـ 26 برعاية رئيس الوزراء وجامعة الدول العربية تحت شعار، الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي «الشباب محور التنمية الفرص والتحديات» وينعقد المؤتمر تحت رعاية محافظ جنوب سيناء، في أيقونة المؤتمرات، مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023.



وأكد اللواء خالد فودة، على التنسيق التام والتعاون لخروج المؤتمر بصورة ناجحة ومشرفة أمام الوفود الرسمية المشاركة.



وأشار اللواء فودة، إلى دعمه لكل عمل وطني مخلص يهدف إلى المساهمة في جذب الاستثمارات للمحافظة، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولى أهمية كبيرة لتنمية سيناء وإقامة المشروعات التنموية في القطاعات المختلفة، والترويج والتنشيط السياحي للمناطق السياحية المختلفة بالمحافظة. والعمل على جذب الاستثمارات الكبرى في قطاع الفنادق.



وصرحت د.هدى يسي، بأن اللقاء تناول عرض برنامج جلسات ومحاور المؤتمر، والوفود رفيعة المستوى من السيدات الأول بعدد من الدول وكبار المسؤولين وسيدات ورجال الأعمال والمستثمرين والمستثمرات من الدول العربية والإفريقية والآسيوية والدول الأوروبية.



كما تم استعراض البرنامج السياحي المميز على شرف الوفود المشاركة، على أرض الفيروز الغالية. والمسيرة التي ستقام بشوارع مدينة شرم الشيخ «عشانك يابلدي ووحدتنا العربية» برفع أعلام الدول المشاركة والوزارات الراعية.



وتضمن وفد المحافظة كلا من اللواء أحمد الاسكندرانى سكرتير عام المحافظة. لواء محمد شعيب السكرتير العام المساعد. ولواء جمال متولي مدير مكتب المحافظ. ومن الاتحاد مازن النقيب المدير التنفيذي لاتحاد المستثمرات العرب. وناجي بهاء الدين المستشار المالي للاتحاد.