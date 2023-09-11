أعلن نادي مان يونايتد الإنجليزي لكرة القدم انه منح جناحه البرازيلي أنتوني إجازة غياب من أجل معالجة مزاعم اتهامه بالعنف المنزلي.



واستبعد اللاعب البالغ 23 عاما من تشكيلة منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 بسبب اتهامات وجهتها له صديقته السابقة غابرييلا كافالين بالاعتداء الجسدي عليها، وهو ما ينفيه اللاعب.



وقال يونايتد في بيان «يقر مان يونايتد بالادعاءات الموجهة ضد أنتوني».



وتابع «من المقرر أن يعود اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباريات الدولية إلى التدريبات الاثنين. ومع ذلك، تم الاتفاق مع أنتوني على تأجيل عودته حتى إشعار آخر من أجل معالجة هذه الادعاءات».



وأضاف «كناد، نحن ندين أعمال العنف والإساءة. نحن ندرك أهمية حماية جميع المتورطين في هذا الوضع، ونقر بتأثير هذه الادعاءات على الناجين من الانتهاكات».



ونشر أنتوني بيانا عبر موقع «إنستغرام» الأسبوع الماضي قال فيه إنه «ضحية اتهامات باطلة».



وجاء هذا النفي بعد أن نشرت تقارير صحافية برازيلية رسائل عبر تطبيق «واتساب»، يزعم إنها بين أنتوني وكافالين وأن اللاعب يهدد فيها شريكته السابقة، وتظهر كافالين أيضا في إحدى الصور وهي مصابة بجرح واضح في الرأس.