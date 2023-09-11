وضعت كازاخستان، الحالمة بالتأهل إلى النهائيات الكبرى الأولى في تاريخها، كلا من فنلندا والدنمارك وسلوفينيا تحت الضغط بتحقيقها فوزها الرابع في منافسات المجموعة الثامنة من تصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، وجاء على حساب ضيفتها إيرلندا الشمالية 1-0 في أستانا.



وتدين كازاخستان بالفوز الى مكسيم سامودروف الذي سجل هدف المباراة الوحيد منذ الدقيقة 27 بتسديدة من خارج المنطقة، رافعا رصيد بلاده إلى 12 نقطة في ست مباريات، في المركز الثاني.



ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى النهائيات القارية التي تستضيفها ألمانيا الصيف المقبل، لكن كازاخستان تملك فرصة أخرى في حال لم تتأهل مباشرة، وذلك عبر الملحق الخاص بدوري الأمم الأوروبية بعدما تصدرت المجموعة الثالثة من المستوى الثالث لنسخة 2022-2023.