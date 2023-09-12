طلبتنا موهوبون ونقدم لهم برامج متنوعة لاحتضان قدراتهم وتنمية مهاراتهم



أعلنت المديرة العامة لمدرسة البكالوريا الأمريكية أريج الغانم أن طلبة المدرسة حققوا أعلى النتائج على مستوى الكويت في اختبارات الصفوف المتقدمة Advance placement، لافتة إلى أنها مقررات بمستوى جامعي تطرحها بعض المدارس لطلبتها في المرحلة الثانوية.



وقالت الغانم في تصريح صحافي إن نتائج طلبة البكالوريا الأمريكية أظهرت تقدمهم في مقررات AP Calculus AP Biology وAP Coding، ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى العالمي، حيث حصلوا على معدلات أعلى من المعدل العالمي في هذه المقررات الثلاثة، كما أنهم حصلوا في كل المقررات على نتائج أعلى من المعدل المحلي.



وذكـــرت الغانــــم أن الاختبارات التي يخضع لها الطلبة هي اختبارات عالمية ترد من خارج الكويت، وتجرى بمواعيد محددة، وهي تتبع American college board.



وقالت الغانم إن هذه النتيجة جاءت لتثبت أننا قادرون على مواجهتها، وأن تكون مخرجاتنا بالمستوى المطلوب، مشيرة إلى أن أكثر تحد يواجههم هو استقطاب العنصر البشري، الأمر الذي يجعل من الصعوبة البقاء على مستوى عال من التعليم، إلا أن البكالوريا الأمريكية استطاعت تحقيق ذلك.



وبينت أن المدرسة خلقت بيئة مناسبة للطلبة، مما يجعلهم جميعا محبين للعلم، ولديهم رغبة في إثبات الذات، مضيفة أن طلبة البكالوريا الأمريكية لديهم المهارات اللازمة، ونشأوا بطريقة جيدة في المنزل وبالتالي، فإن المدرسة، ومع توفير البرامج الجيدة والمناسبة، استطاعت أن تتبنى مهاراتهم وتنميها.



وختمت الغانم بالقول ان البـــرامج التعليمية في البكالوريا الأمريكية متنوعة، وتحاكي متطلبات العصر، لافتة إلى أنه على سبيل المثال فإن المدرسة تعتبر الأولى في الكويت التي طرحت برنامج الكودينغ والـ AT CODING بدءا من الصف السادس لطلبتها.