ضمن سلسلة المحاضرات التي تنظمها القوة البرية في فن القيادة والإدارة، ألقى العقيد الركن صباح محمد الصباح من القوة البرية محاضرة بعنوان «القيادة الاستراتيجية»، حيث تطرق فيها لمفاهيم ونظريات وأنماط القيادة في سياقها التاريخي واقترانها مع مفهوم القيادة الاستراتيجية، مشيرا إلى بعض المهارات والقواعد المهمة في فن القيادة الاستراتيجية، والتي تعتبر علما وفنا قبل ان تكون سلطة.



واستهدفت المحاضرة نخبة من الضباط القادة من مختلف الوحدات والتشكيلات أتاحت الفرصة لتبادل الخبرات بما يعزز مستوى الفهم بالقدرات القيادية الاستراتيجية.