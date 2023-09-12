العقيد دانيال انسلن: الجيش الكويتي شريك رائع وجاهز للدفاع عن الكويت وحمايتها

مستعدون لإجراء تمارين مشتركة مع الكويت بمشاركة نحو 15 فرقاطة خلال الخريف



أسامة دياب



قال القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر ان هجوم 11 سبتمبر الإرهابي غيَّر من استراتيجية العالم بأكمله في التعامل مع الارهاب، ولم يكن الأميركيون وحدهم من فقدوا حياتهم، بل المئات من أقرانهم الذين كانوا يعيشون ويعملون ويزورون الولايات المتحدة، مضيفا ان العالم أجمع قد صدم بهذا الهجوم واجتمعت الدول وأدانته وتشاركنا في تحالف ضد تنظيم القاعدة حتى اليوم، حيث تستمر شراكتنا في محاربة الإرهاب.



جاء ذلك في تصريحات للصحافيين على هامش الاحتفال بذكرى ضحايا 11 سبتمبر والذي أقيم في معسكر عريفجان صباح امس. وأضاف: لقد كانت الكويت شريكا قويا على مدار العشرين عاما الماضية، ولا تزال تمثل مفتاحا مهما ليس فقط للولايات المتحدة ولكن أيضا لبقية العالم، موضحا انهم في عام 2023، ركزنا على التدريب والتعاون في مجال الأمن السيبراني بين الكويت والولايات المتحدة، وهو أمر ضروري لتعزيز دفاعات الأمن السيبراني.



وتابع: نحن نعمل بشكل وثيق مع الكويت، وكانت الكويت رائدة في المنطقة، حيث أنشأت المركز الوطني للأمن السيبراني.



وفيما يتعلق بمشروع ربط الهند وأوروبا بسكك حديد وموانئ عبر الشرق الأوسط، قال: كان الرئيس الأميركي جو بايدن واضحا عندما قال إن الاستثمار الاستراتيجي لمجموعة العشرين في البنية التحتية مفيد للجميع في العالم.



بدوره، أكد قائد دعم المنطقة والمشرف على عمليات القاعدة في بيورينغ وعريفجان العقيد دانيال انسلن أن التعاون بين جيشي البلدين يمتد لنحو 30 عاما، مشيرا إلى صلابة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، واصفا إياها بالشريك «المهم والقيم»، مشيدا بأهمية الشراكة بين الجانبين وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة.



وعن أبرز التحديات التي تواجه عملهم في الكويت، قال: إن الشعب الكويتي مضياف جدا، كما أن وزارة الدفاع داعمة لنا جدا مما ساهم في قدرتنا على مواجهة التحديات وإنجاز مهمتنا.



واعتبر أن الجيش الكويت شريك رائع في التدريبات المشتركة بيننا ونحن نقدر شراكتهم، مؤكدا أن الجيش الكويتي متدرب بشكل جيد واستثنائي، كما انهم جاهزون للدفاع عن الكويت وحمايتها.



وذكر أن مهمة المعسكر تتمثل في توفير الدعم تجاه أي تحرك في المنطقة، فعند حدوث أي صراعات في المنطقة فإن الكويت والولايات المتحدة والحلفاء الشركاء يواجهونها بأسرع وقت، مؤكدا التزام بلاده بأمن الكويت والمنطقة.



وكشف عن الاستعداد لإجراء تمارين مشتركة مع الكويت بمشاركة نحو 15 فرقاطة خلال هذا الخريف.



السفيرة البريطانية: الاجتماع المقبل للجنة التوجيه المشترك سيعقد قبل نهاية العام في لندن



أسامة دياب



وصفت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى المملكة المتحدة بالممتازة، والتي تسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية، مشيرة إلى أن المحادثات بين سمو ولي العهد ورئيس الوزراء البريطاني قد تطرقت إلى العديد من الموضوعات التي تخص العلاقات الثنائية ومنها التجارة والاستثمار، كما تم توقيع خلال الزيارة على الشراكة الاستثمارية بين البلدين والتي ستوسع من الاستثمارات الكويتية في بريطانيا. وتابعت: نتطلع إلى تطوير المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل التعليم، والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، والبحث العلمي. وأضافت ان المحادثات تطرقت إلى اتفاقية التجارة الحرة، ولقد شجع رئيس الوزراء البريطاني دولة الكويت على ان ترفع سقف طموحها في اتفاقية التجارة الحرة، وأعربت عن أملها في إحراز تقدم سواء مع الكويت أو دول الخليج. وكشفت عن لقاء مرتقب يتم الإعداد له يجمع بين سمو ولي العهد وجلالة الملك البريطاني تشالز. وأشارت الى ان الاجتماع القادم للجنة التوجيه المشترك سيعقد قبل نهاية العام في بريطانيا.