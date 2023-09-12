استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصـــر بيان صبــاح امس الشيخ سلمان الحمود وذلك بمناسبــة تزكيتـــه رئيسا للاتحاد الآسيــوي للرمايـــة.



هذا، وقد هنأه سموه على تزكيته لهذا المنصب الرياضي الدولي الرفيع، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفعة رايته في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.



من جانب آخر، بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المناطق الساحلية جنوبي بلغاريا وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة.