أسامة أبوالسعود



غادر وكيل وزارة العدل بالتكليف هاشم القلاف والوفد المرافق له للمشاركة في الاجتماع الـ25 لوكلاء وزارات العدل والمقرر عقده اليوم الثلاثاء في مسقط.



ويعقد الاجتماع الـ25 لوكـــلاء وزارة العــــدل باستضافة من سلطنة عمان وبرئاستها، حيث يتناول جدول أعمال الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين دول المجلس، والمقرر اعتمادها والتوصية برفعها لوزراء العدل في اجتماعهم المقرر في أكتوبر المقبل، منها مشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز بين دول المجلس، وبحث مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون والتي سبق ان أقرت في عام 1998، والمعوقات التي تحول دون تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون والخاصة ببند معوقات تسجيل المحامين الخليجيين بين دول المجلس.



وتعرض هذه البنود على اجتماع وكلاء وزارات العدل بعد أن تمت دراستها ورفعها من قبل لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي لوزارات العدل بالدول الأعضاء للعام 2023.



ويضم وفد الوزارة المشارك في الاجتماع كلا من وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بالتكليف ريا خالد الرشيدي ويعقوب يوسف العجيل باحث أول قانوني.