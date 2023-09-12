بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة العاصمة خلال اجتماعها امس برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسار كيبلات أرضية بمنطقة الدوحة لتغذية محطات التحويل الرئيسية الخاصة بخدمة مشروع المدينة الترفيهية.



وقال العبدالجادر إن اللجنة وافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة القادسية قطعة رقم 4.



وأضاف العبدالجادر أن اللجنة وافقت على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تعديل حرم الطريق ضمن العقد (هـ ط/2000) بين طريق الدائري الثاني وشارع القاهرة. ووافقت اللجنة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بضاحية عبدالله السالم قطعة رقم 1.



وأجلت اللجنة كتاب وزارة الأشغال العامة بشأن الممارسة رقم هـ ص/ ط/ 2 أعمال إدارة وصيانة وتشغيل جسر الشيخ جابر الأحمد.



كما أحالت اللجنة كتاب وزارة الأشغال العامة بشأن الممارسة الخاصة بأعمال الصيانة الجذرية للطرق في محافظة العاصمة إلى الجهاز التنفيذي، وكذلك أحالت كتاب وزارة الأشغال بشأن الممارسة رقم (هـ ص/ط/4) لأعمال الصيانة المتكاملة للطرق السريعة والجسور والتقاطعات وشبكات صرف الأمطار والخدمات المرتبطة بالمنطقة الوسطى بالكويت إلى الجهاز التنفيذي.



وأشار العبدالجادر الى أن اللجنة أحالت كتاب مدير عام معهد الدراسات المصرفية بخصوص طلب تخصيص مساحة داخلية في الدور الأرضي لخدمة المتدربين في معهد الدراسات المصرفية إلى الجهاز التنفيذي.



كما أوصت اللجنة بعدم الموافقة على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن إنشاء ممشى لأهالي منطقة القادسية.