بداح العنزي

أوصت لجنة الفروانية خلال اجتماعها امس برئاسة خالد المطيري بالموافقة على اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن تخصيص وإنشاء مركز صحي (ثان) متكامل في منطقة عبدالله المبارك.



وقال المطيري ان اللجنة وافقت على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توسعة حدود مسجد لإقامة سور حول مسجد شيمة علي جبر بمنطقة العارضية للاستعمالات الحكومية قطعة 1. وذكر أن اللجنة وافقت على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص توسعة لموقع خزان تجميع مياه الأمطار تحت سطح الأرض ضمن القطعة 8 في منطقة الأندلس ومسارين ربط لتصريف مياه الأمطار.



وذكر أن اللجنة وافقت كذلك على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توسعة حدود مسجد مطيران السويط، ضمن منطقة العارضية الحرفية بالقطعة رقم 3.



وأشار إلى أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة توسعة الموقع المخصص لهم بالمركز الإداري والتجاري بمنطقة الفروانية لإنشاء مبنى خدمة المواطن يشمل كل الإدارات.