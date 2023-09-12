قال الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) عبدالرحمن الكندري إن الشركة بصفتها تابعة للخطوط الجوية الكويتية ماضية في تنفيذ خطة مجلس الإدارة التي تتماشى مع التوجه العام للدولة نحو سياسة إحلال وتكويت الوظائف.



وأوضح الكندري، في بيان صحافي، أن الشركة أخذت عددا من الخطوات الفعلية في هذا الاتجاه كان آخرها ما تم الإعلان عنه في عدد من الصحف اليومية بتاريخ 6 الجاري لتوفير عدد من الوظائف بمختلف التخصصات للمواطنين الكويتيين الراغبين في الالتحاق بالعمل لدى الشركة ممن تنطبق عليهم الاشتراطات الوظيفية المعلن عنها.



وأضاف أن هذا الإعلان يأتي في إطار تطبيق السياسة القائمة على ضرورة توفير فرص عمل للشباب الكويتيين وتمكينهم من خدمة وطنهم والمساهمة في حل مشاكل البطالة وإحلال الكويتيين في الوظائف العامة محل الأجانب بما يخدم المصلحة العامة للدولة.



وأشار الكندري إلى أن إدارة الشركة مستمره في عملية التطوير الشاملة التي بدأتها منذ فترة وشملت عددا من قطاعات وإدارات الشركة، حيث قامت الشركة مؤخرا بافتتاح قاعتي «إليت» و«بريميير» لخدمة المسافرين والركاب بمطار الكويت الدولي، وذلك بحضور لفيف من قيادات الشركة الكويتية لخدمات الطيران وشركة الخطوط الجوية الكويتية ومسؤولي الطيران المدني وأمن المطار.



وأكد أن إدارة الشركة تسعى لتعزيز أرباحها من خلال توسيع نطاق أعمالها وتنويع مصادرها لزيادة أرباحها أسوة بما تم تحقيقه من أرباح قياسية خلال العام المالي الماضي 2022. كما أضاف أن الإدارة التنفيذية بالشركة تسعى إلى تطبيق السياسات الموضوعة من أجل استمرار عملية تطوير جميع قطاعات الشركة، التي كان أبرزها تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP منذ عام 2019 الذي ساهم بشكل كبير في عملية صنع القرار بناء على أسس ومعايير واقعية صحيحة بعد إتمام ربط جميع إدارات ومكاتب الشركة ومكن الشركة من وقف أي هدر في المواد الأولية وساعد على استثمار وقت وجهد الموظفين، مما ساهم في الوصول إلى أفضل النتائج من خلال تحسين الأداء، وهو ما انعكس بالإيجاب على أعمال الشركة عن طريق فتح مجالات عمل جديدة وتوقيع العديد من العقود لتوسيع نطاق الأعمال وزيادة الإنتاج وانتهاز كل الفرص المتاحة في السوق المحلي بما يسهم بشكل مباشر في زيادة عوائد الشركة وتعظيم أرباحها.