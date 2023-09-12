قلبت هولندا تخلفها أمام مضيفتها إيرلندا إلى فوز ثالث بنتيجة 2-1، فيما سقطت پولندا أمام مضيفتها ألبانيا 0-2 في أبرز مباريات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا.



في دبلن، خرجت هولندا بانتصارها الثاني تواليا والثالث في المجموعة الثانية بفوزها في لقاء شهد شوطه الأول ركلتي جزاء قبل أن يحسم البديل فاوت فيخهورست النقاط الثلاث لفريق المدرب رونالد كومان.



وفي ظل تحليق فرنسا بالصدارة، برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات في خمس مباريات من دون أن تتلقى أي هدف، يحتدم الصراع على البطاقة الثانية المؤهلة إلى النهائيات بين هولندا التي خاضت 4 مباريات، واليونان التي بات رصيدها أيضا 9 نقاط من 5 مباريات في المركز الثالث بعد فوزها بين جماهيرها على جبل طارق ٥-٠.



كانت البداية صعبة على هولندا إذ تسبب فيرجيل فان دايك في ركلة جزاء بعد أقل من دقيقتين على صافرة الانطلاق بلمسه الكرة بيده، فانبرى لها آدم إيداه بنجاح(4).



لكن رجال كومان عادوا إلى اللقاء وأدركوا التعادل من ركلة جزاء عن طريق كودي خاكبو (19).



ونجح البديل فاوت فيخهورست في منح هولندا التقدم (56).



وعادت الدنمارك من هلسنكي بفوز ثمين جدا على فنلندا 1-0 في الرمق الأخير في منافسات المجموعة الثامنة، ما سمح لها بانتزاع الصدارة من مضيفتها.



وتدين الدنمارك بفوزها الرابع المستحق إلى لاعب توتنهام بيار-إميل هويبيرغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86.



وبذلك رفعت الدنمارك رصيدها الى 13 نقطة في المركز الثاني بنفس عدد نقاط سلوفينيا المتصدرة الجديدة بعد فوزها على مضيفتها سان مارينو برباعية نظيفة، ونقطة أمام كل من فنلندا وكازاخستان التي تبدو عازمة على محاولة تحقيق حلمها بالتأهل إلى النهائيات الكبرى الأولى في تاريخها، بعدما حققت فوزها الرابع على حساب ضيفتها إيرلندا الشمالية 1-0.



وفي المجموعة السابعة، قاد لاعب الهلال السعودي الجديد ألكسندر ميتروفيتش المنتخب الصربي كي يصبح على المسافة ذاتها من المجر المتصدرة بتسجيله ثلاثية في الفوز على ليتوانيا خارج الديار 3-1، فيما اكتفت مــونتينيغــرو بالتعادل مع ضيفتها بلغاريا 1-1.



ورفعت مونتينيغرو رصيدها الى 6 نقاط في المركز الثالث بفارق 4 خلف كل من المجر المتصدرة وصربيا الثانية، فيما بات رصيد بلغاريا ثلاث نقاط مقابل نقطتين لليتوانيا.



وحققت ألبانيا أبرز النتائج بعدما أسقطت پولندا روبرت ليفاندوفسكي في المجموعة الخامسة بالفوز عليها بهدفين لجاسر أسانيا (37) والبديل ميرليند داكو (62).



ورفعت ألبانيا بفوزها الثالث رصيدها إلى 10 نقاط في الصدارة بفارق نقطتين عن تشيكيا ومولدافيا الفائز على مضيفتها جزر فارو 1-0، فيما تجمد رصيد پولندا عند 6 نقاط في المركز الرابع.



إلى ذلك، تلتقي اليوم إيطاليا مع أوكرانيا، وإسبانيا مع قبرص، والسويد مع النمسا، وبلجيكا مع أستونيا.