عادل الصربي نوفاك ديوكوفيتش الرقم القياسي المطلق لعدد مرات إحراز الألقاب الكبرى في التنس (24)، بتتويجه الرابع في بطولة الولايات المتحدة اثر فوزه على الروسي دانييل مدفيديف بثلاث مجموعات نظيفة 6-3 و7-6 (7-5) و6-3 في نيويورك.



وحسم ديوكوفيتش (36 عاما) المباراة في 3 ساعات و17 دقيقة ليعادل الرقم القياسي الذي تحمله الأسترالية مارغريت كورت منذ عام 1973 والبالغ 24 لقبا، ويصبح أكبر متوج في فلاشينغ ميدوز بحقبة العصر الحديث.



وقال بعد تتويجه مرتديا سترة عليها الرقم 24 «لا أعرف من أين أبدأ. هذا يعني الكثير لي».



وتابع بعدما أصبح أول لاعب يحرز ثلاثة ألقاب كبرى في أربعة مواسم مختلفة «لم أتخيل البتة الوقوف هنا والحديث عن اللقب الكبير الـ 24».



وتوج ديوكوفيتش هذا الموسم بلقبي أستراليا ورولان غاروس، ولم يسقط سوى في نهائي ويمبلدون أمام الإسباني كارلوس ألكاراز الذي تنازل له عن صدارة التصنيف العالمي.



ورفع «نولي» عدد ألقابه في نيويورك إلى أربعة بعد 2011 و2015 و2018، بعدما خاض النهائي الأميركي العاشر في مسيرته معادلا الرقم القياسي المسجل باسم بيل تيلدن، والسادس والثلاثين في إحدى بطولات غراند سلام، وهو رقم قياسي جديد متقدما بفارق 5 مباريات نهائية عن الأسطورة روجيه فيدرر.



وكان الصربي انفرد بالرقم القياسي لدى الرجال، بعد تتويجه باللقب الـ 23 في رولان غاروس في يونيو، متخطيا الإسباني رافايل نادال.



وبعد تتويجه ببطولة فلاشينغ ميدوز، عزز الصربي نوفاك ديوكوفيتش رقمه القياسي في الجلوس على هرم تصنيف لاعبي التنس المحترفين.



واستعاد ديوكوفيتش المركز الأول من ألكاراز بعد الظفر باللقب الكبير الرابع والعشرين في مسيرته ومعادلة رقم الأسترالية مارغريت كورت.



وسيمضي أسبوعه الـ 390 في صدارة التصنيف، أي ما يعادل سبع سنوات ونصف، معززا رقمه القياسي.



بقي ألكاراز ثانيا أمام الروسي دانييل مدفيديف الذي هزمه في نصف نهائي البطولة الأميركية.



ورغم خسارتها نهائي فلاشينغ ميدوز، صعدت البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى صدارة تصنيف السيدات، بعد هيمنة طويلة للبولندية إيغا شفيونتيك.



وبقيت شفيونتيك في صدارة التصنيف طوال عام ونصف العام لما مجموعه 75 أسبوعا متتاليا، وتحديدا منذ 4 أبريل 2022.



وتعد هذه ثالث أطول فترة في تاريخ مضرب السيدات بعد الألمانية شتيفي غراف (186 أسبوعا) والسويسرية مارتينا هينغيز (80).



وتبوأت سابالينكا (25 عاما) المركز الأول للمرة الأولى في مسيرتها.