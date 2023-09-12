هادي العنزي



قرر رئيس مجلس إدارة نادي القرين عبدالكريم الشحومي سحب فريق كرة السلة للسيدات من بطولة الأندية العربية الـ 24 لكرة السلة للسيدات المقامة حاليا في مدينة مراكش بالمغرب، وعدم استكمالها، تضامنا مع شعب المملكة المغربية الشقيق، واحتراما لضحايا الزلزال الذي ضرب العديد من المدن المغربية ليل السبت الماضي، بحسب بيان لنادي القرين.



وذكر رئيس وفد فريق كرة السلة للسيدات في المغرب عبدالكريم الشحومي أن الظروف العصيبة التي تمر بها المملكة المغربية، جراء الزلزال المدمر الذي أسفر عن العديد من الضحايا والمصابين، يجعل من الصعوبة استكمال المنافسات العربية، وقال: «لا نستطيع أن نتنافس في بطولة وأهلنا في المغرب الشقيق في حزن عميق، وحرصا على سلامة جميع أعضاء الوفد، وبعيدا عن أي حسابات أخرى، فقد تقرر نقل الوفد إلى منطقة آمنة بعيدا عن منطقة الزلزال، حتى تتهيأ الظروف المناسبة، للعودة إلى الكويت، وخالص تعازينا وصداق مواساتنا لأسر الضحايا، ونتمنى السلامة لجميع المصابين».



من جهة أخرى، قرر مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة السلة في اجتماع عاجل عقده برئاسة اللواء م.إسماعيل القرقاوي، تأجيل مباريات البطولة لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا الزلزال، على أن تستأنف اليوم بمباراتين.