يحيى حميدان



أكد إداري فريق الكرة بنادي التضامن محمد المسيلم، أن التدريبات تسير كما هو مخطط لها في فترة التوقف الدولي الحالية «فيفا داي» للمباريات الدولية.



وقال المسيلم لـ «الأنباء»، إن «العنيد» تغلب على خيطان 3-1 الخميس الماضي وديا، في مباراة استفاد منها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ميغيل ليال لتطبيق بعض الأفكار ومنح الفرصة لأكبر قدر ممكن من اللاعبين لإثبات قدراتهم.



وأضاف أن التضامن سيخوض مباراتين وديتين أخريين أمام النصر بعد غد الخميس، ثم مع الجهراء في 21 الشهر الجاري قبل استئناف مسابقة دوري «زين» للدرجة الأولى.



وأشار المسيلم إلى أن صفوف «العنيد» مكتملة في الوقت الحالي دون غيابات أو إصابات باستثناء استدعاء المحترف السوري أحمد الدالي لصفوف منتخب بلاده الأولمبي، وسيعود إلى تدريبات التضامن مباشرة بعد انتهاء مشاركته المقررة اليوم الثلاثاء.



وبين أن التضامن انتهى تقريبا من مسألة التعاقدات قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية في 22 الجاري، مشيرا إلى أنه من الممكن إجراء بعض التعاقدات في حال توفر اللاعب المناسب لنا.