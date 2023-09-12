يحيى حميدان



أبدى عضو إدارة نادي خيطان رئيس جهاز الكرة فهد المطيري تفاؤله بانفراج أزمة تسجيل حارس المرمى أحمد الدوسري في سجلات اتحاد الكرة بعد تعذر ذلك في الفترة الماضية بسبب بعض القوانين كونه من اللاعبين غير الكويتيين.



واستغرب المطيري، في تصريح لـ «الأنباء»، رفض تسجيل الدوسري رغم مشاركته مع «الأحمر والأسود» منذ فئة البراعم حتى الموسم الماضي.



وأضاف «ليس فقط الدوسري من يعنينا، ونتمنى حل معضلة تسجيل غيره من اللاعبين كذلك، لأن الكثير من اللاعبين تعد لهم الكرة مصدر رزق كونهم مرتبطين بعقود مع أنديتهم»، وأشار إلى أنه لديه ثقة كبيرة في اتحاد الكرة لإيجاد حل لهذه القضية، وحتى تتمكن الأندية من الاستفادة من لاعبيها في الفترة المقبلة بعد غيابهم عن أول جولتين من الموسم الحالي. وبين المطيري أن خيطان سيخوض مباراتين تجريبيتين في التوقف الحالي حسب طلب الجهاز الفني بقيادة إبراهيم عبيد قبل استئناف مسابقة دوري «زين» الممتاز في 27 الجاري.