

بيروت ـ خلدون قواص



رأى النائب السابق فارس سعيد باسم «لقاء سيدة الجبل» أنه لا حل في لبنان لجماعة دون أخرى، ولا حل في لبنان بجماعة دون أخرى، أو هناك حل لجميع اللبنانيين وفقا للدستور ووثيقة الوفاق الوطني أو لا حل.



وقال، بعد لقائه ووفد أعضاء لقاء سيدة الجبل مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان: إما أن يغرق جميع اللبنانيين أو ننجو معا، ليس هناك حلول جزئية لأي فريق من لبنان، ومهما علت الأصوات، ومهما ظن هذا أو ذاك أنه قادر أو بترتيب إداري أو بقدرة السلاح أن يفرض على اللبنانيين حلا، هذا الحل لا يمكن أن يعيش نظرا للتنوع اللبناني، فقط الوحدة الداخلية تحمي لبنان، واستقلاله، والتأكيد على عروبة هذا البلد يؤمن للبنان العودة إلى نظام المصلحة العربية.



وأضاف: «سيدة الجبل» وضع شرطين لاستجابة دعوة رئيس مجلس النواب نيبه بري للحوار، أولا حضور الجامعة العربية واللجنة الخماسية للحوار نظرا لعدم وجود ثقة بالتجارب السابقة، وثانيا أن يكون هناك وضوح بأن موضوع الجلسات المتتالية هي جلسة واحدة بدورات متتالية وليست جلسات متتالية وبدورات متتالية. المطلوب هو انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، الدستور ينص على أن الرئيس ينتخب في مجلس النواب ولا يأتي بنتيجة حوار.



وتابع: عندما يجلس إلى هذه الطاولة فريق يقول إنه ينتمي إلى الخارج، ويستقوي بالخارج على جميع اللبنانيين فمن الطبيعي أن نسترعي انتباه الجامعة العربية على الأقل.



وختم: أعتقد أن لبنان يفتقد اليوم إلى الكثير من الصداقات العربية والدولية، وليس لدينا ترف كلبنانيين أن ننظر إلى المبادرة الفرنسية أو تلك بعين القلق، علينا أن نستفيد من كل المبادرات.