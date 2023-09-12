بيروت: أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد مكاري امس ان اختيار «بيروت عاصمة للإعلام العربي 2023» يعد فرصة أمام الأشقاء العرب والاجيال الجديدة للتعرف على تاريخ لبنان الإعلامي والحضاري.



وقال مكاري، في مقابلة خاصة أجراها معه الزميل فواز العتيبي مدير مكتب «كونا» في بيروت، إن اختيار مجلس وزراء الإعلام العرب في يونيو عام 2021 ان تكون «بيروت عاصمة للإعلام العربي 2023» أثبت رغم كل الصعوبات والأزمات ان لدى اللبنانيين حيوية لافتة لتحدي الأوضاع الصعبة.



وأضاف ان «فعالية إعلان «بيروت عاصمة للإعلام العربي 2023» التي كانت ستنطلق في شهر فبراير الماضي تأخرت بسبب الأجواء التي رافقت الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية هذا العام، الأمر الذي قلص حجم الاحتفالات والأنشطة التي كانت سترافق الإعلان».



واعتبر مكاري ان اعتماد «بيروت عاصمة للإعلام العربي 2023» يعد فرصة للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين اللبنانيين للظهور على المنصات العربية وإعادة البعد والامتداد العربي للبنان والذي تأثر إلى حد ما في الآونة الأخيرة بسبب الاوضاع السياسية.



وكشف انه يتم التحضير حاليا لثلاثة احتفالات كبرى على مستوى لبنان وستتم دعوة وزراء وإعلاميين عرب لها، مشيرا إلى ان احد هذه الاحتفالات هو حفل اختتام فعاليات اعلان «بيروت عاصمة للإعلام العربي 2023».



ولفت مكاري إلى سعيه إلى تطوير تلفزيون لبنان الرسمي من خلال مواكبته للفعاليات المصاحبة للحدث الإعلامي، موضحا ان «تلفزيون بلاده بعد الاقدم في العالم العربي اذ بدأ بثه في عام 1959».



وأوضح ان الازمة الاقتصادية والمالية في لبنان اثرت كثيرا على قطاع الإعلام خاصة الرسمي منه والذي يعمل ضمن انظمة وقوانين بحاجة إلى تحديث للمحافظة على استمرارية المؤسسة والعاملين فيها.



وذكر مكاري في هذا الصدد انه «يحضر مشروعا مع وزارة الإعلام الكويتية بهدف تطوير تلفزيون لبنان الرسمي وما يمثله من ارث إعلامي عربي اضافة إلى تواصله وتعاونه مع الملتقى الإعلامي العربي ومقره الكويت».



واشار مكاري إلى وجود اتفاقيات تعاون إعلامية بين الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام و«كونا» دخلت حيز التنفيذ في عام 2010 وتجدد تلقائيا لتبادل الخبرات والمعلومات في المجال الإعلامي.



وأكد انه على تواصل دائم مع وزراء الإعلام العرب ومع العامة لمجلس الوزراء العرب في القاهرة، مشيرا إلى التكامل والتعاون بين وزارة الإعلام اللبنانية ووزارات الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات الإعلامية.



ونوه بالمؤسسات الإعلامية الكبيرة في دول مجلس التعاون التي «باتت تنافس مؤسسات أجنبية عريقة»، مشيرا إلى وجود العديد من الإعلاميين اللبنانيين الذين يعملون في تلك المؤسسات.



وكان مكاري قد اطلق في 23 من مايو الماضي فعاليات «بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023» بمشاركة حشد من الديبلوماسيين والإعلاميين.