غادر نحو 22 ألف سوري الأراضي التركية خلال أغسطس الماضي، وفقا للبيانات التي حدثتها مديرية إدارة الهجرة التركية في سبتمبر الجاري.



وبحسب مقارنة أجرتها صحيفة «yeni gun» التركية، فإن 30% من السوريين المقيمين على الأراضي التركية هم تحت سن العشر سنوات، إذ بلغ عددهم مليونا و73 شخصا.



وبحسب الصحيفة، فإن 52.5% من السوريين في تركيا هم من الذكور و47.5% من الإناث.



وانخفض عدد السوريين المقيمين في تركيا إلى 3 ملايين و307 آلاف و882 شخصا، مطلع العام الحالي، وغادر تركيا ما مجموعه 205 آلاف و894 سوريا.



وبحسب الصحيفة التركية، بلغ عدد السوريين المقيمين في «مراكز الإيواء المؤقتة» 73 ألفا و854 سوريا وهو ما نسبته 2% من العدد الإجمالي للسوريين، بينما يعيش في المدن 3 ملايين و234 ألفا و28 سوريا.



وانخفض عدد السوريين الذين يعيشون في المدن بمعدل 30 ألفا و480 شخصا، إذ يعيش اليوم 97.77% من السوريين في المدن، بحسب الصحيفة.