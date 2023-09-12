دمشق - هدى العبود



أكد الكاتب مروان قاووق، الشهير بكتابة سلسلة «باب الحارة» وأعمال البيئة الشامية على مدى 13 عاما، أنه لم يتلق أي اتصال من المنتج محمد قبنض صاحب شركة «قبنض للإنتاج الفني» للبدء بكتابة الجزء الرابع عشر من السلسلة التي لاقت رواجا وانتقادات حادة من قبل النقاد في سورية مدافعين عن البيئة الدمشقية العتيقة التي صورت بشكل مشوه من قبل الكتاب الذين قاموا بتأليف تلك الأجزاء، ومواكبة شركات الإنتاج على تقديم أجزاء تلك السلسلة، والتي كانت بداياتها من قبل شركة «ميسلون» لصاحبها بسام الملا، وكانت ناجحة جدا من حيث المشاهدة على المستوى العربي والمحلي والعالمي.



وقال قاووق لـ «الأنباء» انه انتهى من كتابة مسلسل بعنوان «علاقات سامة»، يحكي عن الأوضاع الاجتماعية السائدة، وكيف أصبحت تتلون حسب الظروف والمصالح، على حساب العلاقات الإنسانية المتعارف عليها في مجتمعاتنا السورية والعربية.



كما صرح مدير شركة «قبنض للإنتاج الفني» حول إنتاج سلسلة «باب الحارة»، فقال إنه ينوي إيصال العمل إلى الجزء الثلاثين، ومواصلة تصوير أجزاء جديدة منه وصولا إلى عصر الهاتف المحمول، مشددا على ذلك بقوله: لن أخرج من «باب الحارة»، وسأوصله للجزء الثلاثين، لافتا إلى أن الملايين يريدون استمرار المسلسل، كما كشف عن أنه أدخل الكوميديا إلى أجزاء في «باب الحارة» وانه سيدخل كل البيوت والمجتمعات بالوطن العربي من خلال تلك السلسلة.



و«باب الحارة» مسلسل دراما اجتماعية شامية سورية ويعد من أبرز المسلسلات العربية، وتدور أحداثه ابتداء من عشرينيات القرن العشرين، وأنتج الجزء الأول منه عام 2006، والجزء الثاني عام 2007 والثالث سنة 2008 والجزء الرابع عام 2009 والخامس عام 2010، وهو من إخراج بسام الملا.



وتكررت فكرة تصوير أجزاء مرة أخرى من العمل بعد انقطاع دام 4 سنوات، فعاد إلى الشاشة في رمضان 2014 بجزئه السادس، وفي رمضان 2015 عرض الجزء السابع، من إخراج عزام فوق العادة، والجزء الثامن عرض في رمضان 2016، وفي رمضان 2017 الجزء التاسع من إخراج ناجي طعمي، أما الجزء العاشر فكان من إخراج محمد زهير رجب، وكتب الجزء أول جزء منه مروان قاووق وكمال مرة، بينما كتب قاووق الجزأين الثاني والثالث والعاشر منفردا، وعاد كمال مرة للعمل وكتب الجزأين الرابع والخامس منفردا، أما السادس والسابع فكتبهما عثمان جحا وسليمان عبدالعزيز، وكتب الجزأين الثامن والتاسع سليمان عبدالعزيز منفردا، وفي جزئه العاشر عاد قاووق للعمل وكتبه منفردا.



ومن أبرز الفنانين الذين تصدروا أدوار البطولة منذ بدايات السلسلة: عباس النوري، صباح جزائري، وفاء موصلي، ميلاد يوسف، شكران مرتجى، محمد خير الجراح، حسان دكاك، المخرج بسام الملا، محمد قنوع، امية ملص، هدى شعراوي سحر فوزي، عادل علي، وفيق الزعيم، سليم كلاس، والقائمة تطول.