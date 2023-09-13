أعلنت مؤسسة ستاربكس ومجموعة الشايع عن تقديمهما تبرعا مشتركا بمبلغ 200 ألف دولار أميركي لدعم المجتمعات المحلية وجهود الإغاثة المبذولة في المغرب للمساهمة في التعامل مع الدمار الذي خلفه الزلزال الكارثي الذي ضرب البلاد.



ومنذ لحظة وقوع الزلزال، يعمل 164 من الموظفين من 18 فرع لستاربكس معا لدعم المجتمعات المحلية التي طالتها تأثيرات الزلزال.



وسيتم تقديم الأموال لعدد من المنظمات التي تبذل جهودا استثنائية لتقديم الدعم والمساعدات الفورية وفي الوقت نفسه توفير التبرعات الغذائية والمياه النظيفة والمأوى لإيواء المتضررين من الزلزال.



وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة الشايع محمد الشايع: «لقد أظهر فريقنا في المغرب مرونة وتعاطفا كبيرين من خلال طريقة تعاملهم مع هذه المأساة، الأمر الذي يشكل مصدر فخر كبير بالنسبة لنا. فمن خلال هذه التبرعات، نأمل أن نمد يد العون لدعم جهود إغاثة منكوبي الزلزال والمجتمع المحلي».



من جهته، عبر رئيس ستاربكس في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا دنكان مويرعن حزنه الشديد لحجم المأساة التي هزت المغرب، مؤكدا الالتزام بالدعم المستمر للشركاء والمجتمعات التي نعمل فيها سواء من خلال تقديم الدعم المادي أو المساعدة على الأرض.



هذا وستدعم التبرعات عددا من المنظمات مثل جمعية «وورلد سنترال كيتشن» الخيرية التي تقدم توزيع الوجبات للمجتمعات المتضررة والمتطوعين.



كما ستشمل تبرعات مؤسسة ستاربكس ومجموعة الشايع منظمات أخرى غير الحكومية تعمل على توفير الإسعافات الأولية والمياه والمأوى في حالات الطوارئ وغيرها من المساعدات للمتضررين، مؤكدين الالتزام بدعم الشركاء (الموظفين) وأسرهم والمجتمعـــــات المتضررة مع الاستمرار في دعم جهود الإغاثة.