ارتفع إنتاج الكويت النفطي خلال شهر أغسطس 2023 بنحو ألفي برميل يوميا، لتحتل المركز الخامس بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوپيك».



وحسب التقرير الشهري الصادر عن المنظمة أمس، بلغ إنتاج الكويت في الشهر الماضي 2.554 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ2.552 مليون برميل كل يوم في شهر يوليو 2023، واحتلت بذلك الكويت المركز الخامس بين أعضاء المنظمة البالغ عددهم 13 عضوا، إذ يسبقها في المركز الأول المملكة العربية السعودية بإنتاج 8.967 ملايين برميل يوميا.



ثم جاءت العراق ثانيا بـ 4.277 ملايين برميل يوميا، ثم إيران بإنتاج يومي 3 ملايين برميل، والإمارات العربية المتحدة بـ2.913 مليون برميل يوميا، وإلى جانب الكويت فقد رفعت 7 دول إنتاجها النفطي خلال الشهر السابق، فيما خفضت 5 دول أخرى إنتاجها النفطي بقيادة السعودية التي تراجع إنتاجها 88 ألف برميل كل يوم، تزامنا مع استمرار المملكة في الخفض الطوعي للإنتاج النفطي، دعما لتوازن السوق. وعلى مستوى إنتاج منظمة أوپيك ككل فقد بلغ في أغسطس 2023 نحو 27.449 مليون برميل كل يوم، بارتفاع 113 ألف برميل يوميا عن مستواه في الشهر السابق له البالغ 27.336 مليون برميل يوميا.



وظلت توقعات المنظمة للنمو العالمي للاقتصاد دون تغيير عند 2.7% في عام 2023، إلى جانب نمو بـ 2.6% خلال عام 2024.



وبشأن توقعات نمو الطلب العالمي على النفط فقد أكدتها المنظمة في عام 2023 دون تغيير عند 2.4 مليون برميل في اليوم، استنادا إلى البيانات الفعلية الواردة عن الصين والولايات المتحدة.



وأبقت «أوپيك» على توقعاتها لنمو الطلب على النفط العالمي عند 2.2 مليون برميل يوميا لعام 2024، فيما خفضت توقعات نمو الطلب على نفط «أوپيك» بواقع 100 ألف برميل يوميا خلال العامين الحالي والمقبل.